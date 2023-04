【灣區新聞】4月29日起前往中國只需快測 但飛中國仍是一票難求（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

從4月29日起前往中國,可用快篩劑取代核酸檢測,旅行業者表示,是一大便利措施,但由於航班仍未增加,前往中國仍是一票難求。

為了方便旅客做好行前準備,駐舊金山總領事館更新了《赴華旅客疫情防控指南》,旅行社業者表示,等於給去中國的民眾又多了一項便利措施。

文景假期總裁Alex Wang說:「抗原就是我們快速試劑盒,而且也沒有專門機構來查驗,所以全靠自覺,所以這個措施特別便利。」

乘客必須在登機前48小時內,使用抗原檢測試劑盒進行檢測,或進行核酸檢測,通過入境健康申明卡進行申報,航空公司不會查驗登機前檢測結果,但入境後海關將按照一定比例進行抽樣。

另外,從3月15號起,入境中國10年簽證恢復使用,等於宣告恢復探親及旅遊,但現在回中國的機票一票難求,旅行社要團進團出仍相當困難。

Wang說:「機票其實是一個障礙,對我們普通老百姓來說,因為目前中國的航空公司,還沒有恢復到疫情前的飛行密度,現在還是很少,比如一間航空公司只有一班,所以現在很多我們看到北美的居民,想要回中國都是第三國轉。」

許多北美的民眾要去中國,現在都透過第三地轉機,包括台灣、日本、韓國、香港、菲律賓,導致這些班機班班客滿。

Wang說:「因為想要回中國的僑胞太多了,所以他們都把機票拿走了,導致我們普通團要做去中國大陸的旅遊團的成本非常高,所以現在很多旅行社,包括我們也是在觀望,可能要等到秋天,我們希望越快越好,我們能夠恢復中國航空公司,跟美國航空公司恢復疫情前50%航班,給老百姓也是利好。」

不過旅行業者也表示,既然透過第三地轉機,不妨規劃在當地停留幾天遊玩。

