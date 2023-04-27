【灣區新聞】4月29日起前往中國只需快測 但飛中國仍是一票難求（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

從4月29日起前往中國，可用快篩劑取代核酸檢測，旅行業者表示，是一大便利措施，但由於航班仍未增加，前往中國仍是一票難求。

為了方便旅客做好行前準備，駐舊金山總領事館更新了《赴華旅客疫情防控指南》，旅行社業者表示，等於給去中國的民眾又多了一項便利措施。

文景假期總裁Alex Wang說：「抗原就是我們快速試劑盒，而且也沒有專門機構來查驗，所以全靠自覺，所以這個措施特別便利。」

乘客必須在登機前48小時內，使用抗原檢測試劑盒進行檢測，或進行核酸檢測，通過入境健康申明卡進行申報，航空公司不會查驗登機前檢測結果，但入境後海關將按照一定比例進行抽樣。

另外，從3月15號起，入境中國10年簽證恢復使用，等於宣告恢復探親及旅遊，但現在回中國的機票一票難求，旅行社要團進團出仍相當困難。

Wang說：「機票其實是一個障礙，對我們普通老百姓來說，因為目前中國的航空公司，還沒有恢復到疫情前的飛行密度，現在還是很少，比如一間航空公司只有一班，所以現在很多我們看到北美的居民，想要回中國都是第三國轉。」

許多北美的民眾要去中國，現在都透過第三地轉機，包括台灣、日本、韓國、香港、菲律賓，導致這些班機班班客滿。

Wang說：「因為想要回中國的僑胞太多了，所以他們都把機票拿走了，導致我們普通團要做去中國大陸的旅遊團的成本非常高，所以現在很多旅行社，包括我們也是在觀望，可能要等到秋天，我們希望越快越好，我們能夠恢復中國航空公司，跟美國航空公司恢復疫情前50%航班，給老百姓也是利好。」

不過旅行業者也表示，既然透過第三地轉機，不妨規劃在當地停留幾天遊玩。

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