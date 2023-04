【灣區新聞】州府推試點計劃 協助舊金山奧克蘭柏克萊軟層建築業主加固房屋（視頻）

【KTSF】

加州正實施一項試點計劃,為部份舊金山(三藩市)、東灣奧克蘭(屋崙)和柏克萊屬於軟層建築的房屋,提供高達1.3萬元的加固工程費。

這項「地震軟層住宅ESS試點經費計劃」,為合資格的屋主提供高達1.3萬元的軟層住宅加固工程費,軟層建築是指房屋的上層是住宅,而下層是車庫或商舖的樓宇,在這些樓宇中,通常用以承托房屋的支柱並不夠堅固,令樓宇在地震中容易倒塌。

該試點計劃是由加州住宅緩解計劃(CRMP)負責管理,並由聯邦緊急事務管理署(FEMA)撥款。

這項計劃在灣區只能適用於舊金山、奧克蘭和柏克萊的某些Zip Code郵編地區,以及在2000年之前建成的房屋。

想知道自己的房屋是否合資格,可以上到CRMP網站上了解更多信息並申請補助金,網址:https://www.quakeretrofits.com

