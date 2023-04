【KTSF 萬若全報導】

聖荷西上週末發生一起滋擾事件,歹徒企圖搶劫不成開槍,所幸無人受傷。

22日星期六大約下午3點45分,警方接到涉及武器的報告,在Story Road 1600街區一間商店,兩名嫌犯進入商店,在沒有付錢的情況下拿走商品。

一名員工與嫌犯對峙,對方揮舞著槍支並開始向店內開槍,兩名嫌疑人乘車逃離,當他們駛過商店時,繼續向商店員工和保安人員開槍,所幸沒有受害者被槍擊中。

一名在該地區徒步巡邏的聖荷西警官掌握到逃逸嫌疑車輛的車牌,確定了兩名嫌疑人的身份,Miguel Barragan,Jaime Gonzales,警方在附近的住所找到了嫌疑人,並將他們拘留,嫌疑人被關押在聖克拉拉縣監獄。

