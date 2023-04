【灣區新聞】聖荷西國際機場旅客人次逐步增長 仍低於疫前水平

【KTSF 林子皓報導】

COVID疫情對旅遊影響正在慢慢消退,數據顯示,聖荷西國際機場在3月的接待旅客超過96.4萬人次,較去年同期相比成長了16.7%,停車收入則增加了超過30%。

根據Mercury news的統計數據,到今年3月前的12個月內,到訪聖荷西機場的總人次來到1,199萬,近兩年來整個機場營運也有穩定改善。

機場發言人Keonnis Taylor表示,這是一個好兆頭,顯示機場正處於積極的增長軌道上。

不過儘管旅客人數有所上升,但整體運輸活動仍沒有完全回復到COVID疫情前的水平,聖荷西機場近12個月的旅客活動,仍比疫情爆發前低了23.4%。

聖荷西機場在2019年以抵達與出發的旅客總和做計算來到1,565萬人次,是聖荷西機場的史上最高,也是疫情影響而強制關閉前的最後一年。

至於奧克蘭與舊金山國際機場也有同樣狀況,目前仍然停留在遠低於疫情前的水平。

回顧聖荷西機場的旅客人數,在疫情剛爆發的2020年僅僅471萬,較2019年下跌69.9%,2021年來到736萬,成長56.3%,去年正式回到千萬水平,來到1,133萬。

Taylor表示,旅客正持續選擇聖荷西國際機場,而且人數更多。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。