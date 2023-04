【全國新聞】美國眾議院通過提高債務上限法案 料參議院將否決

【KTSF 張麗月報導】

以共和黨主導的國會眾議院全院週三表決通過一項法案,去提高聯邦債務上限。

經過連日來拉攏共和黨人的支持,連週三早上都舉行閉門會議後,最後表決結果是有217票贊成,215票反對,有四名共和黨人投下反對票,眾議長麥卡錫只能失去四票,表決結果顯示對麥卡錫來說是勝利,可以增強他與白宮的討價還價能力。

眾議院共和黨領袖在最後關頭,同意對提高債務上限方案作出改動後,眾議院共和黨人週三整天都閉門開會協商討論,尋求達成共識,尤其是麥卡錫在最後關頭時刻,特別向多名保守派共和黨籍議員,以及一些來自代表那些生產乙醇有機化合物的州份的議員解釋清楚,提高債限方案的修改內容,結果爭取到他們的支持。

改動後的建議包括要求聯邦低收入醫保Medicaid的受益人必須要工作,才有資格申請這個福利。

不過消息指出,這個法案肯定難以通過民主黨控制的參議院,但就會給予共和黨人的討價還價能力,白宮堅持必須無條件提高債務上限,並將債限問題列入預算案討論。

美國債務上限已經達到31萬億,如果國會不在7月前提高或取消上限,就會發生美國歷來首次違約,後果非常嚴重。

