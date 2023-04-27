【娛樂新聞】灣區、洛杉磯及聖地牙哥聯合舉辦首屆《銀幕—香港電影節》（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州洛杉磯、灣區以及聖地牙哥聯合舉辦首屆的銀幕—香港電影節（Hong Kong On Screen），活動召集人表示，希望世界各地的人都可以愛上港產片。

銀幕-香港創立於2022年，是一個位於洛杉磯的海外港人非牟利團體，團體舉辦各類文化活動，例如電影節、展覽，目的是通過電影，推廣香港藝術、文化和創意，他們和灣區以及聖地牙哥聯合舉辦首屆銀幕-香港電影節，屆時將放映多部新舊電影。

灣區方面，就會有廣受好評的《正義迴廊》，以及新鮮出爐、金馬獎影帝的黃秋生和年僅10歲勇獲香港電影金像獎最佳新演員的林諾主演的《白日青春》。

銀幕-香港召集人Cathy表示，希望可以在電影重鎮洛杉磯，製造一個自由的平台，讓香港電影發揚光大。

Cathy說：「因為電影是一個最容易接近到大眾觀眾的媒介，因為其實好多人看電影，而從事電影，不同藝術的人，其實好多可能取材於社會，在生活裏面我們觀察到的東西，然後想透過電影的語言，去表達我們想法，去表達我們聲音，因為當香港的自由越來越窄時，我們在想能否有一個這樣的平台

Cathy表示，她住在洛杉磯，經常看到不同國家舉辦的電影節，例如伊朗、柬埔寨、以色列等，當時的她會想為什麼沒有香港電影節呢？所以和一群志同道合的香港人成立「香港電影節」，希望可以讓美國的觀眾，可以入場觀看香港電影。

當問到舉辦時有什麼艱難時，她就這樣回應說：「我想最大的問題，最大的阻礙是，因為我們是一個很新的電影節，所以很多的發行商未必會有一個信任，我們是否有足夠的能力應付這麼大型的電影節，我們在選擇電影上，其實我們的選擇上亦有限，然後再面對的就是如何去市場推廣，如何去銷售門票，在一個資源緊繃的情況下，我如果令到在有限資源下，可以達到我們最大的觀眾

她希望選出來的電影能夠反映到香港不同時代的面貌，讓觀眾明白，電影跟一個社會的政治意識形態，以及人文關懷和民生等，有著不可分割的關係。

香港電影節將於4月28至30日舉行，3個城市會有20部電影15場的放映，如果觀眾想了解更多，可瀏覽HKonscreen.org。

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