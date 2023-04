【娛樂新聞】灣區、洛杉磯及聖地牙哥聯合舉辦首屆《銀幕—香港電影節》（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州洛杉磯、灣區以及聖地牙哥聯合舉辦首屆的銀幕—香港電影節(Hong Kong On Screen),活動召集人表示,希望世界各地的人都可以愛上港產片。

銀幕-香港創立於2022年,是一個位於洛杉磯的海外港人非牟利團體,團體舉辦各類文化活動,例如電影節、展覽,目的是通過電影,推廣香港藝術、文化和創意,他們和灣區以及聖地牙哥聯合舉辦首屆銀幕-香港電影節,屆時將放映多部新舊電影。

灣區方面,就會有廣受好評的《正義迴廊》,以及新鮮出爐、金馬獎影帝的黃秋生和年僅10歲勇獲香港電影金像獎最佳新演員的林諾主演的《白日青春》。

銀幕-香港召集人Cathy表示,希望可以在電影重鎮洛杉磯,製造一個自由的平台,讓香港電影發揚光大。

Cathy說:「因為電影是一個最容易接近到大眾觀眾的媒介,因為其實好多人看電影,而從事電影,不同藝術的人,其實好多可能取材於社會,在生活裏面我們觀察到的東西,然後想透過電影的語言,去表達我們想法,去表達我們聲音,因為當香港的自由越來越窄時,我們在想能否有一個這樣的平台

Cathy表示,她住在洛杉磯,經常看到不同國家舉辦的電影節,例如伊朗、柬埔寨、以色列等,當時的她會想為什麼沒有香港電影節呢?所以和一群志同道合的香港人成立「香港電影節」,希望可以讓美國的觀眾,可以入場觀看香港電影。

當問到舉辦時有什麼艱難時,她就這樣回應說:「我想最大的問題,最大的阻礙是,因為我們是一個很新的電影節,所以很多的發行商未必會有一個信任,我們是否有足夠的能力應付這麼大型的電影節,我們在選擇電影上,其實我們的選擇上亦有限,然後再面對的就是如何去市場推廣,如何去銷售門票,在一個資源緊繃的情況下,我如果令到在有限資源下,可以達到我們最大的觀眾

她希望選出來的電影能夠反映到香港不同時代的面貌,讓觀眾明白,電影跟一個社會的政治意識形態,以及人文關懷和民生等,有著不可分割的關係。

香港電影節將於4月28至30日舉行,3個城市會有20部電影15場的放映,如果觀眾想了解更多,可瀏覽HKonscreen.org。

