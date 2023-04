【全國新聞】迪士尼公司入禀聯邦法庭告佛州州長德桑提斯

【KTSF】

迪士尼公司週三入禀聯邦法庭控告佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、他所委任的Reedy Creek特別稅務區董事會,以及佛州政府一個經濟事務機構,迪士尼指控他們試圖以政治手段干預迪士尼業務,以報復迪士尼行使言論自由權。

迪士尼是佛州最大的僱主,向來與州長德桑提斯保持良好關係,但一年前雙方鬧翻,隨著德桑提斯有意參選總統,他同迪士尼的衝突更加激烈。

這場衝突的起因是,德桑提斯與盟友力挺佛州一項有爭議的教育法案,該法案主張禁止小學課程接觸有關性傾向與性別的問題,是所謂的“Don’t Say Gay”,迪士尼批評這項法案導致德桑提斯撤回迪士尼在過去半個多世紀以來,對迪士尼世界主題公園周邊的ReedyCreek特別稅務區的自治權,州長並委任Reedy Creek的新董事會。

但迪士尼搶先在2月,同即將解散的原董事會達成協議,同意讓迪士尼在該區繼續發展30年,並規定新董事會在推行某些事項前,必須先徵求迪士尼的同意。

新協議更列明要嚴格規限新董事局使用迪士尼作品的人物,為期至英王查理士三世最後一個後代去世為止。

週三Reedy Creek新董事局廢除這項協議,迪士尼馬上向聯邦法庭提出訴訟。

長達77頁的訴訟書,表明迪士尼講了一些州長與盟友不愛聽的話,引來州長的報復,威脅迪士尼的生意,損害該地區的經濟前途,並違反迪士尼的憲法權利,迪士尼因此尋求法庭阻止德桑蒂斯和共和黨人動用權力,透過新董事會干預迪士尼業務。

迪士尼的總裁Bob Iger較早時向股東指出,迪士尼就像所有人一樣,享有言論自由權,而德桑提斯就認為,私人企業並無法律權限,可以自行設立一個政府,或享有在州內其他企業所沒有的特權。

佛州議會在1967年通過法案,在迪士尼主題公園周邊成立Reedy Creek特別稅務區,容許迪士尼自主管理區內的公用事業,並得到許多的融資優惠,以發展區內的基礎建設。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。