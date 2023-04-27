【灣區新聞】5月是亞太裔傳統月 舊金山將舉辦連串慶祝活動（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

5月是亞太裔傳統月，舊金山（三藩市）會舉辦一連串的慶祝活動，今年活動主題是什麼？

今年亞太裔傳統月的主題是強化社區的聯繫，亞太裔傳統基金會的鄭可欣說，亞太裔社區中有很多來自不同地方的族群，大家都有不同文化，但大家都是亞裔，希望通過不同活動說好亞裔的故事。

5月3日舉行的亞太裔傳統頒獎典禮，嘉許對亞太裔社區作貢獻的組織，之後在整個5月，都會有一連串電影放映會，摺紙、寫書法等的文化活動。

亞太裔傳統基金會創辦人兼主席鄭可欣（Claudine Cheng）說：「今年特別的就是在第11區，有一個和小商業一起慶祝的活動，雖然每年最主要的活動都好像是一樣，但是全部的活動每年都是不一樣的。」

舊金山市長布里德說，在去年的慶祝活動之際，亞裔社區面臨著各種歧視及暴力，市民的面上都露出傷心的情緒，希望今年藉著不同文化活動，回想亞裔所經歷的挑戰，如何使我們的社區更強大。

布里德說：「我們有機會去回憶亞裔族群經歷種種挑戰，然後反彈過來，比過往變得更堅強，看看亞裔如何團結一致，所以亞太裔傳統月是一個反思的好機會。」

前總統卡特簽署法例，將每年的5月4日至11日定為亞太裔傳統週，今年是45週年，亞太裔傳統週設立之後，1992年演變成亞太裔傳統月，而自2005年起，舊金山市府每年都會和非牟利組織亞太裔傳統基金會合辦慶祝活動。

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