【灣區新聞】5月是亞太裔傳統月 舊金山將舉辦連串慶祝活動（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

5月是亞太裔傳統月,舊金山(三藩市)會舉辦一連串的慶祝活動,今年活動主題是什麼?

今年亞太裔傳統月的主題是強化社區的聯繫,亞太裔傳統基金會的鄭可欣說,亞太裔社區中有很多來自不同地方的族群,大家都有不同文化,但大家都是亞裔,希望通過不同活動說好亞裔的故事。

5月3日舉行的亞太裔傳統頒獎典禮,嘉許對亞太裔社區作貢獻的組織,之後在整個5月,都會有一連串電影放映會,摺紙、寫書法等的文化活動。

亞太裔傳統基金會創辦人兼主席鄭可欣(Claudine Cheng)說:「今年特別的就是在第11區,有一個和小商業一起慶祝的活動,雖然每年最主要的活動都好像是一樣,但是全部的活動每年都是不一樣的。」

舊金山市長布里德說,在去年的慶祝活動之際,亞裔社區面臨著各種歧視及暴力,市民的面上都露出傷心的情緒,希望今年藉著不同文化活動,回想亞裔所經歷的挑戰,如何使我們的社區更強大。

布里德說:「我們有機會去回憶亞裔族群經歷種種挑戰,然後反彈過來,比過往變得更堅強,看看亞裔如何團結一致,所以亞太裔傳統月是一個反思的好機會。」

前總統卡特簽署法例,將每年的5月4日至11日定為亞太裔傳統週,今年是45週年,亞太裔傳統週設立之後,1992年演變成亞太裔傳統月,而自2005年起,舊金山市府每年都會和非牟利組織亞太裔傳統基金會合辦慶祝活動。

