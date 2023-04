【灣區新聞】東灣680號公路San Ramon至Sunol南行方向快車道動土

【KTSF 傅景竑報導】

加州運輸部與東灣Alameda縣府週三於680號公路南行方向舉行快車道的動土儀式。

Alameda縣交通單位及加州運輸部人員一字排開,宣布680號公路南行方向的快車道正式動土開工。

該快速道路將連接北方San Ramon的Alcosta Blvd出口,到南方Sunol的84號公路約9公里的距離,連接分別在Contra Costa縣及Santa Clara縣的快車道。

當局指,這條快速道路將幫助所有用路人,不管是趕路的上班族,又或是減輕其他車道上的交通阻塞。

快車道在灣區各地高速公路上越來越普遍,目前就有八條主要高速公路上設有收費快車道,但許多人或許對於快車道及共乘車道,還有他們的收費方式帶有不解。

快車道管制及收費時間是週一至週五早上5點到晚上8點,用路人若要使用快車道,一定要事先為車輛申請FasTrak賬戶,並安裝FasTrak Flex感應器。

快車道一般會出現在最左側車道,開始收費前會看到圖中的標示,顯示快車道開始及結束的交流道出口以及費用。

例如圖中看到從N. Livermore Ave出口開始,到San Ramon Rd出口結束,實際金額將依當下交通而定,若交通量越大,金額越高,若車主選擇使用快車道,就不能在途中任意跨越雙百線、切換車道。

另外,快車道也都有共乘優惠,不同高速公路計費機制不同,一些快車道規定三人或以上才可免費使用。

但官網顯示,680號公路的規定不同,車中有兩人或以上使用快車道費用全免,但車主務必要安裝FasTrak Flex感應器,並在進入快車道前事先在感應器上調整車內人數。

使用FasTrak Flex的好處,除了會自動將快車道費用,記錄在FasTrak賬戶中,灣區八條大橋的過橋費,也將一併記錄在該賬戶。

FasTrak用戶可以在賬戶中選擇綁定付費方式,避免積欠任何費用或罰金。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。