【搵屋住】巨人隊與發展商開發Mission Rock商住社區 首棟住宅大廈招租

舊金山(三藩市)巨人棒球隊與私人發展商合作發展的Mission Rock商住混合社區,首棟住宅大廈The Canyon開始招租,283個單位之中,超過100個是可負擔單位,現正接受申請,由開放式單位到三睡房單位都有。

全新可負擔樓盤The Canyon,位於舊金山Mission Bay,坐落在三街Lefty O’Doul橋的南側,與巨人棒球隊的主場Oracle Park僅一橋之隔,附近有超市、巴士站和Caltrain火車站,向南步行10分鐘可到達勇士隊主場。

樓盤高23層,設有102個低於市價的可負擔出租單位,8個開放式studio,月租2110元至2779元;58個一睡房單位,月租2406元至3535元;31個兩睡房單位,月租2688元至4558元;還有5個三睡房單位,月租4005元至5045元。

所有可負擔單位為地區收入中位數90%到150%人士而設,以一人住戶為例,月收入不能超過7275元;較高收入人士,月收入不能超過12125元。

地區收入中位數90%的三人住戶,月收入總和不能超過9354元;地區收入中位數150%的三人住戶,月收入總和不能超過15587元。

樓盤現正接受報名申請,截止時間為5月16日下午5時。

更多詳情,可瀏覽:https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000IYEb4UAH

