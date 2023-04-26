【搵屋住】巨人隊與發展商開發Mission Rock商住社區 首棟住宅大廈招租

【KTSF 蔡煒報導】

舊金山（三藩市）巨人棒球隊與私人發展商合作發展的Mission Rock商住混合社區，首棟住宅大廈The Canyon開始招租，283個單位之中，超過100個是可負擔單位，現正接受申請，由開放式單位到三睡房單位都有。

全新可負擔樓盤The Canyon，位於舊金山Mission Bay，坐落在三街Lefty O’Doul橋的南側，與巨人棒球隊的主場Oracle Park僅一橋之隔，附近有超市、巴士站和Caltrain火車站，向南步行10分鐘可到達勇士隊主場。

樓盤高23層，設有102個低於市價的可負擔出租單位，8個開放式studio，月租2110元至2779元；58個一睡房單位，月租2406元至3535元；31個兩睡房單位，月租2688元至4558元；還有5個三睡房單位，月租4005元至5045元。

所有可負擔單位為地區收入中位數90%到150%人士而設，以一人住戶為例，月收入不能超過7275元；較高收入人士，月收入不能超過12125元。

地區收入中位數90%的三人住戶，月收入總和不能超過9354元；地區收入中位數150%的三人住戶，月收入總和不能超過15587元。

樓盤現正接受報名申請，截止時間為5月16日下午5時。

更多詳情，可瀏覽：https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000IYEb4UAH

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。