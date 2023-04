【灣區新聞】舊金山地檢官謝安宜接受本台專訪 講解地檢處如何起訴疑犯（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)近期發生不少匪徒搶劫正在開車,或者坐在汽車裡面的亞裔婦女,舊金山地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)表示,留意到這個治安問題,如果警方捉到人的話,地檢處會如何起訴疑犯?

謝安宜接受本台專訪時表示,每天都有查看警方給她的罪案報告,留意到最近市內發生針對亞裔婦女的搶劫案,有部分的案件,匪徒開車跟蹤,趁女事主開車停在交通燈前面時,下車打破女事主汽車的車窗,然後搶走財物,另外,又有匪徒將亞裔事主的汽車開走。

謝安宜表示,尚未收到警方拘捕匪徒的消息,涉案疑犯一旦被捕的話,地檢處會如何處理呢?

謝安宜說:「提出起訴時我很肯定,我們相信後果與問責,搶劫是非常嚴重的罪行。」

謝安宜表示,如果匪徒使用槍械罪加一等。

謝安宜說:「如果有人用武器或恐嚇,搶劫汽車裡面的人,就是搶劫,如果把車搶走,就是劫車,很嚴重,我們會提出附加控罪,如果匪徒使用槍械,令情況更加危險。」

至於匪徒搶劫的時候,事主在一輛停在路邊的汽車,或是正在開車停在交通燈前,控罪有沒有分別呢?

謝安宜說:「沒有分別,不管事主的汽車正在行走,還是停了下來,法律在乎(被告)從他人取走財物的過程中,有沒有使用威嚇或武力。」

按照加州法例,搶劫和劫車罪名成立最高刑罰是監禁5年,如果搶劫時使用槍械,刑期會更長,東灣Alameda縣地檢官Pamela Price當選上任之後,有資深的檢控官從Alameda縣轉職到舊金山地檢處。

謝安宜說:「他們為什麼離開呢?這個問題他們要自己回答。」

謝安宜表示,新加入的檢控官,將負責檢控最嚴重的罪案。

謝安宜說:「我們有機會聘請幾名來自Alameda縣地檢處的檢控官,一個一個的過來,他們有許多年的經驗,有些人甚至有數十年檢控嚴重罪案的經驗。」

除了聘請檢控官加入之外,舊金山地檢處也正在招聘會說中文、有警務經驗的調查員,專門調查與亞裔社區有關的罪案,例如祈福黨等騙案。

