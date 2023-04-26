【灣區新聞】舊金山地檢官謝安宜接受本台專訪 講解地檢處如何起訴疑犯（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）近期發生不少匪徒搶劫正在開車，或者坐在汽車裡面的亞裔婦女，舊金山地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）表示，留意到這個治安問題，如果警方捉到人的話，地檢處會如何起訴疑犯？

謝安宜接受本台專訪時表示，每天都有查看警方給她的罪案報告，留意到最近市內發生針對亞裔婦女的搶劫案，有部分的案件，匪徒開車跟蹤，趁女事主開車停在交通燈前面時，下車打破女事主汽車的車窗，然後搶走財物，另外，又有匪徒將亞裔事主的汽車開走。

謝安宜表示，尚未收到警方拘捕匪徒的消息，涉案疑犯一旦被捕的話，地檢處會如何處理呢？

謝安宜說：「提出起訴時我很肯定，我們相信後果與問責，搶劫是非常嚴重的罪行。」

謝安宜表示，如果匪徒使用槍械罪加一等。

謝安宜說：「如果有人用武器或恐嚇，搶劫汽車裡面的人，就是搶劫，如果把車搶走，就是劫車，很嚴重，我們會提出附加控罪，如果匪徒使用槍械，令情況更加危險。」

至於匪徒搶劫的時候，事主在一輛停在路邊的汽車，或是正在開車停在交通燈前，控罪有沒有分別呢？

謝安宜說：「沒有分別，不管事主的汽車正在行走，還是停了下來，法律在乎（被告）從他人取走財物的過程中，有沒有使用威嚇或武力。」

按照加州法例，搶劫和劫車罪名成立最高刑罰是監禁5年，如果搶劫時使用槍械，刑期會更長，東灣Alameda縣地檢官Pamela Price當選上任之後，有資深的檢控官從Alameda縣轉職到舊金山地檢處。

謝安宜說：「他們為什麼離開呢？這個問題他們要自己回答。」

謝安宜表示，新加入的檢控官，將負責檢控最嚴重的罪案。

謝安宜說：「我們有機會聘請幾名來自Alameda縣地檢處的檢控官，一個一個的過來，他們有許多年的經驗，有些人甚至有數十年檢控嚴重罪案的經驗。」

除了聘請檢控官加入之外，舊金山地檢處也正在招聘會說中文、有警務經驗的調查員，專門調查與亞裔社區有關的罪案，例如祈福黨等騙案。

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