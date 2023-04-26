【灣區新聞】奧克蘭亞裔警員被控在謀殺案審訊中行賄及作假證供

【KTSF 朱慧琪報導】
一名奧克蘭（屋崙）警員被控涉嫌在2016年一宗謀殺案審判中作偽證、作假證供和賄賂，目前當局要重新審視該名警員負責的125宗案件。
東灣Alameda縣地檢官Pamela Price週二正式起訴一名姓名譯音陳方（Phong Tran）的奧克蘭警員，指他涉嫌在一宗發生在2011年的謀殺案，在2014年預審和2016年審判期間，付錢一個關鍵女證人，作不利於兩名被告的假證供，然後在同一案件中，試圖賄賂另一名證人，兩名被告因此在去年被撤銷控罪。
目前Alameda縣地檢處要重新審視該名警員負責的至少125宗案件，奧克蘭警察協會就反擊地檢處指，這位經驗豐富的兇殺案警員，將被證明是無辜的，法庭會還他清白，但地檢處的行動背後的真正想法
是讓謀殺罪成的人重回街頭。
奧克蘭警察局發推文回應證實，對一名奧克蘭警員發出逮捕令，並承諾會致力與地檢處充份合作。
(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment