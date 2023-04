【灣區新聞】奧克蘭亞裔警員被控在謀殺案審訊中行賄及作假證供

【KTSF 朱慧琪報導】

一名奧克蘭(屋崙)警員被控涉嫌在2016年一宗謀殺案審判中作偽證、作假證供和賄賂,目前當局要重新審視該名警員負責的125宗案件。

東灣Alameda縣地檢官Pamela Price週二正式起訴一名姓名譯音陳方(Phong Tran)的奧克蘭警員,指他涉嫌在一宗發生在2011年的謀殺案,在2014年預審和2016年審判期間,付錢一個關鍵女證人,作不利於兩名被告的假證供,然後在同一案件中,試圖賄賂另一名證人,兩名被告因此在去年被撤銷控罪。

目前Alameda縣地檢處要重新審視該名警員負責的至少125宗案件,奧克蘭警察協會就反擊地檢處指,這位經驗豐富的兇殺案警員,將被證明是無辜的,法庭會還他清白,但地檢處的行動背後的真正想法

是讓謀殺罪成的人重回街頭。

奧克蘭警察局發推文回應證實,對一名奧克蘭警員發出逮捕令,並承諾會致力與地檢處充份合作。

