【灣區新聞】Muni巴士近日有多名亞裔乘客被騷擾 舊金山交通局作出回應（視頻）

公共交通工具上的罪案頻繁發生,針對最近在Muni巴士上一名男子,對亞裔乘客多次作出歧視和騷擾行為,舊金山(三藩市)交通局強調,有各種措施確保乘客安全,並不容忍在交通工具上的任何罪行。

舊金山交通局表示,他們和舊金山警方的合作,還有乘客協助舉報罪案,多管齊下,終於令最近一名在巴士向亞裔人士使用歧視性的字眼及丟雞蛋的男子,得以被警方拘捕。

另外還有多個例子,好像一名15歲亞裔學生早前被人刺傷,及一名79歲亞裔女長者被人襲擊,這些案件的涉案人都被拘捕,反映交通局致力提供安全的環境予乘客。

舊金山交通局首席保安官Kimberly Burrus說:「我們非常堅定於向乘客和職員提供一個安全的交通網絡,Muni車上都有最少11部閉路電視,在中央地鐵網絡中有總共120部閉路電視覆蓋地鐵站的範圍。」

Burrus說,整個交通網絡中有很多職員,會為乘客提供支援及應對突發事件。

交通局長Jeffrey Tumlin就表示,他們絕不容忍任何罪案。

Tumlin說:「Muni上從來不容許罪案發生,你若打算犯案,我保證你會被抓並被檢控。」

他說,Muni的司機都接受過緩解衝突的訓練,並隨時準備好立即通報執法部門。

Tumlin說:「他們會即時通知舊金山警方,並下載閉路電視片段,用作辨認疑犯身份。」

舊金山交通局亦表示,除了他們、警方和地檢處的努力,市民亦有責任協助舉報罪案。

舊金山交通局公關梁秋玉(Jessie Liang)說:「大家如果在Muni上看見任何的罪案,作為旁觀者如果能提供任何資料,對我們防止罪案,還有拘捕疑犯非常有幫助,也不要說如果沒有經過訓練,就冒險去做,這樣也不好,先決的條件是要自己感到安全。」

