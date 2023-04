【KTSF 傅景竑報導】

週一晚在奧克蘭市內,一名15個月大女童和父母一起在汽車內遭到槍擊,送院留醫後情況穩定。

當局表示,週一晚遭到槍擊的15個月大女童,在醫院接受胃部手術後情況穩定。

當時女童和父母一起乘坐這輛紅色私家車,到達奧克蘭的小西貢時,被子彈擊中,女童中槍後大哭。

女童的爸爸在槍聲停止後,有去檢查她的狀況並且安慰她,但他回到家中時發現女兒中槍,因此立即到附近的消防局求助。隨後救護車將女童送醫治療。

奧克蘭警察隊長Roland Holmgren說:「當你聽聞一個15個月大的孩子中槍時,若說那不衝擊你的靈魂,那就成問題吧?我認為我們社區的靈魂也受衝擊。」

探員調查附近的監控錄影後表示,這家人是被誤傷的,他們並不是這宗槍擊案的目標。

