【灣區新聞】舊金山兩僑領遭暴力搶劫 其中一賊匪被判監四年（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

兩名華人僑領,2019年在舊金山(三藩市)華埠被三名匪徒搶劫及暴力襲擊,其中一名涉案男子Dashawn Pierson,週二被判監四年。

在2019年7月15日,黃氏宗親會主席黃中華和中華總會館中文秘書黃宏昶,用膳後在Stockton街夾Pacific街被三名匪徒襲擊,黃中華整個人被抬起掉落地上,當場昏迷幾分鐘,而同行的黃宏昶在嘗試拯救朋友時,就被打至下巴輕微骨裂。

黃中華手上約值12000元的勞力士手錶被搶走手錶現時仍然下落不明。

涉案的Dashawn Pierson在2019年10月被捕。

舊金山地檢處回覆本台查詢表示,現時22歲的Pierson,一項虐待老人及一項襲擊罪成,週二被判監四年,他亦需要支付該隻勞力士手錶價值的12000元。

案中另外兩名疑犯Akeem Smith和Christopher Jefferson,就在2020年被捕。

Smith承認兩項襲擊罪,在去年12月被判監四年,而第三名被告Jefferson因涉及另外一宗聯邦案件,目前被羈押於南加州。

