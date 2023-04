【KTSF】

南灣聖荷西警方日前跟據民眾的舉報及提供的消息,搗破在市內經營多個非法地下賭場的犯罪集團,集團主腦被捕。

警方是於4月20日展開搜查行動,在其他執法部門的協助下,分別在市內6個地點及Los Baños市一個地點進行突擊搜查,合共起出28.5萬元現金、數十部非法賭博設施、11枝槍、逾8磅安非他命及可卡因毒品等.

警方指稱,這些地下賭場涉及不同的犯罪活動,包括賭博、毒品交易等。

警方調查後,鎖定亞裔疑犯Chuong Ho是背後經營這些地下賭場的幕後主腦,目前已被捕,扣留在Santa Clara縣監獄。

