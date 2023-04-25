【灣區新聞】加拿大亞裔學生在San Leandro市快餐店用餐 汽車被賊匪爆竊（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

一群來自加拿大的學生，在東灣San Leandro一間In-N-Out快餐店用餐時，有人爆竊他們的車，偷走電腦和財物，該處亦頻繁發生同類案件。

根據Kron 4號台報導，4位亞裔學生Michelle Wong、Chris Tan、Justin Lu和Joshua Lee，都是在灣區科技公司實習的加拿大學生。

他們上星期六在Hesperian夾Lewelling Boulevard的In-N-Out餐廳用餐時，將個人財物留在車尾，並用外套遮著，當他們回到車的時候，發現車尾的窗被人打破，背囊、個人電腦、公司電腦和其他財物都不翼而飛。

其中一個背囊中，更裝有護照和身份證明文件。

他們撥打911但沒有人即時接聽，過了一會後，對方就叫他們撥打非緊急熱線。

一名保安向他們表示，沒有目擊事發經過，但這裏幾乎每天都有五宗同類案件發生。

幾經波折，警員在4、5個小時後才到場。

本台向San Leandro警方作出查詢，但未有得到回應，週一到達案發現場，看見有忙於交談的當值保安人員，和一輛開著警示燈的巡邏車，並沒有看見盜竊案發生。

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