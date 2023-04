【灣區新聞】加拿大亞裔學生在San Leandro市快餐店用餐 汽車被賊匪爆竊（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

一群來自加拿大的學生,在東灣San Leandro一間In-N-Out快餐店用餐時,有人爆竊他們的車,偷走電腦和財物,該處亦頻繁發生同類案件。

根據Kron 4號台報導,4位亞裔學生Michelle Wong、Chris Tan、Justin Lu和Joshua Lee,都是在灣區科技公司實習的加拿大學生。

他們上星期六在Hesperian夾Lewelling Boulevard的In-N-Out餐廳用餐時,將個人財物留在車尾,並用外套遮著,當他們回到車的時候,發現車尾的窗被人打破,背囊、個人電腦、公司電腦和其他財物都不翼而飛。

其中一個背囊中,更裝有護照和身份證明文件。

他們撥打911但沒有人即時接聽,過了一會後,對方就叫他們撥打非緊急熱線。

一名保安向他們表示,沒有目擊事發經過,但這裏幾乎每天都有五宗同類案件發生。

幾經波折,警員在4、5個小時後才到場。

本台向San Leandro警方作出查詢,但未有得到回應,週一到達案發現場,看見有忙於交談的當值保安人員,和一輛開著警示燈的巡邏車,並沒有看見盜竊案發生。

