【灣區新聞】加州新法案建議在空置公用土地放置臨時住房解決無家者問題（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西市府清除無家可歸營地，這些人要搬到那裡去，加州SB 634法案，主張把未使用的公用土地上放置臨時可移動住房，來解決無家可歸問題。

SB 634法案，由代表San Mateo縣的加州參議員Josh Becker提出，SB 634將更容易部署”機會住房單位”，也就是把可移動的住房放置在未使用土地上，可用來容納數萬低收入和無家可歸的加州人。

Becker說：「這塊公用土地的可用性，我們告訴對方，如果你在未來五年不會用到這塊地，讓我們使用這塊地，包括市、縣，還有社區大學，我聽到有150英畝，讓我們用這塊地。」

根據San Jose Insider的報導，在聖荷西興建一個永久的可負擔住宅單位需要100萬元，提出SB 634法案的Becker指出，安置加州無家可歸者的問題，在於購買土地和建造永久性建築物所需的成本和時間，儘管每個縣市都在努力滿足住房要求，以及解決無家可歸問題，但傳統障礙減緩了這一進程，現在開始有縣市，包括舊金山與私人業主合作，在私人土地蓋可移動的臨時房屋。

DignityMoves創辦人Elizabeth Funk說：「今天我們在一塊私人土地上，舊金山的一個項目是在私人土地上，該市每年向私人地主，用130萬元租賃停車場，以便建造這種類型的房屋，因為這種住房在今天的私人土地上是不允許的，這項立法將改變這一點。」

可搬遷的住房單元，已經部署在聖塔巴巴拉和舊金山等城市，SB 634將使這種類型的住房和土地徵用更容易，更快地在全州範圍內擴展，SB 634獲得包括聖荷西在內的南灣多個城市支持。

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