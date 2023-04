【灣區新聞】加州新法案建議在空置公用土地放置臨時住房解決無家者問題（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西市府清除無家可歸營地,這些人要搬到那裡去,加州SB 634法案,主張把未使用的公用土地上放置臨時可移動住房,來解決無家可歸問題。

SB 634法案,由代表San Mateo縣的加州參議員Josh Becker提出,SB 634將更容易部署”機會住房單位”,也就是把可移動的住房放置在未使用土地上,可用來容納數萬低收入和無家可歸的加州人。

Becker說:「這塊公用土地的可用性,我們告訴對方,如果你在未來五年不會用到這塊地,讓我們使用這塊地,包括市、縣,還有社區大學,我聽到有150英畝,讓我們用這塊地。」

根據San Jose Insider的報導,在聖荷西興建一個永久的可負擔住宅單位需要100萬元,提出SB 634法案的Becker指出,安置加州無家可歸者的問題,在於購買土地和建造永久性建築物所需的成本和時間,儘管每個縣市都在努力滿足住房要求,以及解決無家可歸問題,但傳統障礙減緩了這一進程,現在開始有縣市,包括舊金山與私人業主合作,在私人土地蓋可移動的臨時房屋。

DignityMoves創辦人Elizabeth Funk說:「今天我們在一塊私人土地上,舊金山的一個項目是在私人土地上,該市每年向私人地主,用130萬元租賃停車場,以便建造這種類型的房屋,因為這種住房在今天的私人土地上是不允許的,這項立法將改變這一點。」

可搬遷的住房單元,已經部署在聖塔巴巴拉和舊金山等城市,SB 634將使這種類型的住房和土地徵用更容易,更快地在全州範圍內擴展,SB 634獲得包括聖荷西在內的南灣多個城市支持。

