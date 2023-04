【KTSF】

在奧克拉荷馬州首府附近的Rose State社區大學週一發生校園槍擊案,造成一名男子死亡,槍手已經被警方扣押。

槍擊案發生在奧克拉荷馬州Midwest City的Rose State社區大學,當地警察局長相信,死者和槍手是在一個同志場合認識。

槍手在週一下午1點左右,在沒有反抗情況下被扣押,校園一度要封鎖,校方曾經在社交媒體發出短訊,警告校內的人要找尋安全地方躲避。

大學週一的課堂也要取消,死者和槍手是否校內的師生就未見透露。

