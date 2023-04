【KTSF】

週日晚上,舊金山(三藩市)North Beach發生槍擊案,造成一名23歲男子死亡,另有4人受傷。

根據舊金山警方推文指,槍擊事件發生在晚上10點58左右,中央警局接警到Columbus Avenue300號街區。

警方指到達現場後,發現一名來自Solano縣的23歲男子受槍傷,這名男子後來被宣布當場死亡,另外有3男1女受傷,全部都不是舊金山居民,沒有生命危險。

調查人員認為,槍擊事件並非隨機襲擊,警方尚未發布更多資訊,市民如有任何資訊,請撥打(415) 575-4444。

