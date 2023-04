【KTSF】

週一是灣區本星期最清涼的一天,因為星期二開始,氣溫會逐漸升高,到了星期四,部份地區的氣溫會超過華氏90度。

一股高氣壓星期二開始籠罩灣區,將氣溫推高,國家氣象局表示,星期三灣區最高氣溫將超過華氏80度,最熱的地區包括北灣、東灣內陸城市包括Livermore和Concord,以及南灣聖荷西和Gilroy等城市。

最熱是星期四,部份地區最高溫度有機會突破90度。

星期三、星期四,灣區的氣溫比正常的高出華氏10度至20度,而沿岸地區日間氣溫維持在70多度,預測星期五到星期日氣溫會逐步下降。

