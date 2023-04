【灣區新聞】華裔幼童Jasper Wu命案 三名被告出席初步聆訊（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

華裔幼童Jasper Wu在東灣奧克蘭(屋崙)公路上中槍身亡一案,週一在法院舉行初步聆訊,三名涉案人被控謀殺和槍械相關的重罪,加州公路巡警的證人表示,案發後在現場尋獲8粒步槍子彈殼。

本案首場初步聆訊,週一早上9點半在Alameda縣高等法院開庭,預計初步聆訊會維持約一星期,三名疑犯Johnny Jackson、Ivory Bivins及Trevor Green上庭,分別被控謀殺、非法管有槍械及涉及幫派的罪名。

他們涉嫌在2021年11月6日,在奧克蘭880公路上互相開火,23個月大的Jasper Wu頭部被流彈擊中死亡。

法庭週一傳召加州公路巡警的偵探Brian Phillips作證。

他表示,當時抵達880公路南行線的奧克蘭路段發現Jasper Wu所在的白色Lexus房車,司機位的擋風玻璃有一個子彈洞。

他之後去到400多碼外,在880公路北行線的Market街出口附近,尋獲8粒7.62毫米的步槍子彈殼。

根據法庭文件,子彈殼來自一支AK突擊步槍,當時Green及Bivins駕駛著一架Infiniti在880公路北行線,發現敵對幫派的Jackson在一架Nissan Altima上。

Green及Bivins向那架Nissan開了8槍,擊中車上另一位涉案人士Keison Lee,Lee一年後在另一宗槍擊中死亡,槍戰中其中一發子彈不幸擊中當時在880公路南行線一架汽車中的Jasper。

