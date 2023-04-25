【全國新聞】加州宣布三項槍管法案 望打擊槍械暴力

April 25, 2023 新聞, 全國消息, 加州新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

加州宣布三項打擊槍械暴力的新法案。

三項法案是由加州華裔眾議員方樹強（Mike Fong）提出，當中包括AB 732針對有案底，而不得擁有槍械的人，仍然持有槍械的問題，主張加強執行對他們的繳械程序。

AB 733禁止州和地方機構售賣槍械、槍械零件、彈藥和避彈衣。

AB 1638為母語非英語人士提供翻譯服務，以便在大規模傷亡事件發生後提供緊急援助。

方樹強說：「我們明白只是732、733和1638法案不能挽回在1月21日槍擊中失去的生命，但有助社區更安全，並在緊急情況下知情。」

今年1月下旬加州先後發生三宗大型槍擊案，一宗在1月21日農曆新年除夕，發生在南加州Monterey Park的Star Ballroom Dance舞蹈社，造成11人死亡，9人受傷，死傷者幾乎都是華裔，姓陳的槍手在試圖在另一間舞蹈社行凶時被人阻止而逃走。

案發第二日被發現伏屍在一架小巴中，兩日後在1月23號，警方在他寓所搜出幾百發子彈及一把來福槍。

灣區半月灣兩個蘑菇農場發生連環槍擊案，造成7死一傷，姓趙的槍手聲稱工作期間受到欺凌以及工作時間太長，但投訴不果於是行凶，他面對7項謀殺及一項企圖謀殺罪起訴。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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