【全國新聞】加州宣布三項槍管法案 望打擊槍械暴力

【KTSF 朱慧琪報導】

加州宣布三項打擊槍械暴力的新法案。

三項法案是由加州華裔眾議員方樹強(Mike Fong)提出,當中包括AB 732針對有案底,而不得擁有槍械的人,仍然持有槍械的問題,主張加強執行對他們的繳械程序。

AB 733禁止州和地方機構售賣槍械、槍械零件、彈藥和避彈衣。

AB 1638為母語非英語人士提供翻譯服務,以便在大規模傷亡事件發生後提供緊急援助。

方樹強說:「我們明白只是732、733和1638法案不能挽回在1月21日槍擊中失去的生命,但有助社區更安全,並在緊急情況下知情。」

今年1月下旬加州先後發生三宗大型槍擊案,一宗在1月21日農曆新年除夕,發生在南加州Monterey Park的Star Ballroom Dance舞蹈社,造成11人死亡,9人受傷,死傷者幾乎都是華裔,姓陳的槍手在試圖在另一間舞蹈社行凶時被人阻止而逃走。

案發第二日被發現伏屍在一架小巴中,兩日後在1月23號,警方在他寓所搜出幾百發子彈及一把來福槍。

灣區半月灣兩個蘑菇農場發生連環槍擊案,造成7死一傷,姓趙的槍手聲稱工作期間受到欺凌以及工作時間太長,但投訴不果於是行凶,他面對7項謀殺及一項企圖謀殺罪起訴。

