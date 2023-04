【有線新聞】

美國總統拜登正式宣布競逐連任,並以「讓我們完成工作」為口號。

拜登發布競選影片開首是,兩年前前總統特朗普支持者衝擊國會片段,拜登形容,個人自由對美國非常重要,稱保障墮胎權、投票權、捍衛民主及提供社會保障,是他在下屆大選重點關注議題。現時80歲的拜登在四年前的今日,宣布參加2020年大選。

他最新片段形容,美國現時仍然如四年前進行守護國家靈魂之戰,指選民將面臨抉擇,究竟是使下一代獲得更多權利和自由抑或更少,稱現時是不能感到自滿的時候,因此他決定競逐連任。

