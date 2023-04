【財經新聞】國稅局未來十年將獲聯邦撥款800億 部份款項將用於查稅（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

國稅局(IRS)未來十年將獲得聯邦撥款800億元,其中有部份會用於查稅,這也讓不少納稅人擔心,自己會不會成為被查的對象,聖荷西州大的稅務學者為我們分析那些人可能被查稅?又該如何因應?

國會去年通過的《降低通脹法案 Inflation Reduction Act》,當中國稅局在十年期間將獲得800億元,用在聘僱以及升級科技等開銷,這也使得納稅人擔憂,會不會因此有更多人成為審計稅務的對象。

聖荷西州立大學的財經學者左晶晶對此做出解讀說:「我認為行政當局已表明,事實上不會增加審計,任何年收入低於25萬者,所以這個群體的納稅人,審計率不變,真正增加審計的是對高富人士。」

學者表示,從國稅局的說法看來,受影響的主要是當前審計率偏低的富有階層,也就是年收入數以百萬計的人士,另外大型企業也會是目標。

左晶晶說:「很多的企業逃過審計,因為國稅局人力不足。」

隨著國稅局有大筆經費聘請更多的查稅人員,學者認為,年收入在15萬以下的納稅人,不需要擔心會出現人人被查稅的情況,但對於有疑問的稅表查稅,一般而言還是可預期的。

左晶晶說:「還是會審計任何收入範圍的稅戶,若有涉及錯誤、不實申報的收入或稅抵。」

學者表示,最常見被挑中審計的原因,是不小心漏掉申報收入。

左晶晶說:「有些人只工作一段很短時間,然後就忘記了,因為到報稅時,幾乎是一年以後了。」

填錯數字也是很常見的問題,而如果收到國稅局的信,被挑中審計該怎麼辦?其實答案很簡單,就是誠實去糾正錯誤,至於究竟要自己去改,還是找專業人士代勞,學者說要視個案而定,複雜的情況最好還是找專家處理。

