【灣區新聞】舊金山將有更多退休警員擔任社區大使 應對警力不足問題（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

代表舊金山(三藩市)日落區的市參事殷嘉立(Joel Engardio)與市長布里德共同宣佈,擴大由退休舊金山警員擔任的社區大使計劃,來應付目前舊金山缺乏警力的問題。

舊金山警察局部署25名SFPD警方的社區大使,在外日落區Hayes Valley、Castro、Fillmore、West Portal和漁人碼頭地區巡邏,殷嘉立指出,穿著黃黑風衣社區大使和SFPD社區大使有什麼不同。

殷嘉立說:「我們已經有黃黑色風衣的社區大使,他們是市府僱員,他們非常樂於助人,他們走在街上巡邏,他們為有需要的人提供信息和轉介服務,而新的SFPD社區大使是退休警員,他們穿著藍色制服,有對講機,如果有重要的緊急情況或危機,他們可以直接打電話給警察。」

Howard Chu是其中一名警方的社區大使,他在中央警局當差31年,經驗豐富。

Chu說:「當局需要我們從週三至週日,早上10點至晚上8點巡邏在街上,看到店舖和市民打招呼,見到特別情況,我們有警察的電台,可以即時打入叫警察來幫忙,我們要眼觀四面,耳聽八方。」

殷嘉立宣布從週五開始,社區大使將在日落區巡邏,他們著藍色制服,沒有武器,不能逮捕人,但就有一個可以隨時隨地和警方聯繫的對講機,他們將巡邏日落區的Irving和Noriega街。

警方的數據顯示,Taraval警局所在地區的住宅和企業,越來越多的財產被盜罪案發生,在2020年,舊金山西部的汽車盜竊案比2019年增加了接近一半,2021年入室盜竊案比對上一年增加了三成,而舊金山西部社區的盜竊案數量激增。

殷嘉立和布里德指,將有10名退休警察加入社區大使計劃,大使們會在上午10點至晚上8點之間輪班工作,10名退休警員每人每週工作20小時。

當局表示,新增社區大使將擴大現有計劃,使社區大使總數從49人增到74人,5月還將在Mission區增加更多SFPD大使。

