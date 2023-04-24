【灣區新聞】舊金山將有更多退休警員擔任社區大使 應對警力不足問題（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

代表舊金山（三藩市）日落區的市參事殷嘉立（Joel Engardio）與市長布里德共同宣佈，擴大由退休舊金山警員擔任的社區大使計劃，來應付目前舊金山缺乏警力的問題。

舊金山警察局部署25名SFPD警方的社區大使，在外日落區Hayes Valley、Castro、Fillmore、West Portal和漁人碼頭地區巡邏，殷嘉立指出，穿著黃黑風衣社區大使和SFPD社區大使有什麼不同。

殷嘉立說：「我們已經有黃黑色風衣的社區大使，他們是市府僱員，他們非常樂於助人，他們走在街上巡邏，他們為有需要的人提供信息和轉介服務，而新的SFPD社區大使是退休警員，他們穿著藍色制服，有對講機，如果有重要的緊急情況或危機，他們可以直接打電話給警察。」

Howard Chu是其中一名警方的社區大使，他在中央警局當差31年，經驗豐富。

Chu說：「當局需要我們從週三至週日，早上10點至晚上8點巡邏在街上，看到店舖和市民打招呼，見到特別情況，我們有警察的電台，可以即時打入叫警察來幫忙，我們要眼觀四面，耳聽八方。」

殷嘉立宣布從週五開始，社區大使將在日落區巡邏，他們著藍色制服，沒有武器，不能逮捕人，但就有一個可以隨時隨地和警方聯繫的對講機，他們將巡邏日落區的Irving和Noriega街。

警方的數據顯示，Taraval警局所在地區的住宅和企業，越來越多的財產被盜罪案發生，在2020年，舊金山西部的汽車盜竊案比2019年增加了接近一半，2021年入室盜竊案比對上一年增加了三成，而舊金山西部社區的盜竊案數量激增。

殷嘉立和布里德指，將有10名退休警察加入社區大使計劃，大使們會在上午10點至晚上8點之間輪班工作，10名退休警員每人每週工作20小時。

當局表示，新增社區大使將擴大現有計劃，使社區大使總數從49人增到74人，5月還將在Mission區增加更多SFPD大使。

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