【灣區新聞】加州州長有意派國民警衛隊到田德隆區執法 社區出現正反意見

加州州長紐森本週親自到訪舊金山(三藩市)田德隆區,了解區內的毒品及治安問題,他日前宣布有意派遣加州國民警衛隊及加州公路巡警局人員協助當地執法,但社區中就出現正反意見。

Harvest Urban Impact的老闆Gilles表示,這是他的社區,每天晚上例行上演的場景,他在舊金山田德隆區經營商店已經20年了,但社區的景象是每況愈下。

他說,感覺自己是住在另一個反烏托邦的世界裡,從他住的地方到他工作的地方,同樣的場景一直出現在眼前,無法逃避。

他也感慨這樣的生活真的很累,當他去其他地方旅行時,也察覺到自己不再有隨時保持警覺的感受,但回到田德隆就一樣無時無刻都要擔心。

這位71歲的舊金山居民向媒體表示,他的商店光是在今年,就被闖入盜竊五次,他白天看舖時,也會看到有人試圖偷東西,還認為店內的廁所被用作毒品交易的場所。

他也發現這些景象帶有越來越多暴力,他曾被打昏、威脅,甚至被人咬,指該區域根本無法無天,許多人直接帶著刀械入店。

聽到州長紐森近期到訪田德隆區,並宣布將動用州資源,包括加州公路巡警及加州國民警衛軍人員加強打擊當地芬太尼危機,他是樂觀看待。

他認為城市需要的是大動作面對當前問題,只靠當地警方的人力是無法解決的。

紐森在本週到訪田德隆後,舊山市長布里德也表示,將與州府配合積極解決問題。

舊金山警察局長也表示,國民警衛軍進駐,並不是把舊金山推向軍隊管治(military state),國民警衛軍會協助警方維持區內治安,所有安排仍在協調當中。

有舊金山的公共辯護律師則認為,增加警力及執法人員是無效的,因為市內根本的問題是一場公共衛生災難,而警力的增加治根不治本。

根據舊金山紀事報的統計,今年至今,市內已有200宗藥物過量致死的案例,比去年同期的142宗已增加41%,大多案例都與芬太尼相關。

Gilles則是認為,面對這個涵蓋心理健康、無家可歸及毒品氾濫的三重危機,市府單位現在的處理方式並沒有成效,往往一下達新政策,情況只好轉兩三天,但之後一切都打回原狀,他只希望政府真的拿出魄力解決當前問題。

