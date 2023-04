【灣區新聞】舊金山擴張社區大使計劃維持治安 外日落區商戶表歡迎

【KTSF】

舊金山(三藩市)的社區大使計劃即將擴張,25名新的社區大使會被派到多個社區,當中包括外日落區(Outer Sunset),區內有商戶表示歡迎。

在Irving街的新世界超級市場,已經在這裡經營超過30年,老闆Brandon Vuong說,他們的家族生意近來幾乎隔天就要應付塗鴉、店舖盜竊,和停車場的車被賊人打破玻璃爆竊的問題。

他說賊人越來越猖狂,過往可能只是偷20、30元,或是一兩瓶啤酒,多數都是無家可歸者犯案,但現時越來越多不同類別人士盜竊。

超級市場現時納入社區大使範圍,市長布里德指,這些由退休警員組成的社區大使,可以填補警員人數不足的漏洞,騰出正職警員處理罪案,協助舊金山應對面臨的挑戰。

Brandon Vuong說,他和社區大使談過,看到他們有對講機,聽起上來亦是知識淵博,得知他們現在可以更快處理緊急情況,而社區大使亦受過訓練,處理精神問題和過量吸食毒品的情況。

外日落區的商會主席Bill Barnickel說,雖然社區大使沒有武器,但他們具有警察線眼作用,萬一有任何事發生,可以盡快通報警方。

舊金山目前有74名社區大使,分佈在市內不同地區,包括田德隆、華埠、日落區等。

