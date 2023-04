【KTSF】

4月22日是地球日,灣區到處都有相關活動,而舊金山最近常看到灰鯨,並已創下逗留在舊金山灣60幾天的最長天數,令科學家憂心生態變化。

灰鯨之前逗留在舊金山灣,最長紀錄是46天,現在則已超過67天沒有離開。

專家推測,灰鯨在往北的季節性遷移時,利用舊金山當作中途休息站,不過最近出現的灰鯨似乎都又餓又瘦。

自2月起,舊金山灣已經有民眾看見灰鯨超過一百次,有人上週在連接舊金山與天使島的渡輪上看到灰鯨,也擔心這些海洋動物的安全。

這個月已經有兩隻死掉的灰鯨被沖上岸,一隻在Bolinas,另一隻在San Leandro,研究人員表示,這兩隻灰鯨都可能是被船隻撞死,並呼籲民眾,如果發現灰鯨蹤影,請上網報告到海洋哺乳動物中心網站。

