南灣聖荷西週日清晨發生疑似肇事逃逸不顧而去車禍,一人傷勢危殆。

車禍發生在週日凌晨12點左右,靠近Berryessa路和Piedmont路。

聖荷西警方表示,附近街道案發後一度關閉,直到週日早上8點左右重開,一名乘客有生命危險,必須由直升機送往醫院急救。

警方仍在調查這起疑似肇事不顧而去的車禍。

