【KTSF 馮政浩報導】

馬里蘭州一名男子,在11個月內用同一組號碼中彩票頭獎三次。

俗語說食過繙尋味,一名馬里蘭州的男子,在不到一年之内,就返尋味獎券彩金不止一次。

這名52歲不願透露身份的幸運兒,在查利縣Charles county購買”5個號碼”Pick 5彩票,在11個月之内竟然三次中頭獎,雖然每次5萬元的獎金,並非天文數字,但有趣是,這位先生每次都買同樣號碼:4-8-5-4-8,這個頭獎號碼就為他帶來三次大獎。

幸運兒是愛妻號,他說會用獎金和太太度假,並且說會繼續玩Pick 5彩票,他會不會繼續買原來的中獎號碼呢?

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。