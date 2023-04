【KTSF】

東灣Hayward一間水煙吧發生槍擊案,造成2死2傷,警方指,這個店鋪對附近的商戶和執法部門都帶來麻煩,一間美甲店的老闆就表示,這裡不是第一次發生同類案件。

根據警方消息,案發在星期六凌晨約1點半,Mission Blvd 21272號的一間水煙吧,縣警員到場後發現一人當場死亡,其餘有三人受傷送院,其中一人搶救後不治。

縣警表示,市政府最近需要關閉這間水煙吧,水煙吧之後一直違法經營。

縣警的公關表示,水煙吧過去收到很多投訴,在兩年來處理了問題,店舖亦收過多次罰款,雖然店舖門口貼著關門的標示,但內裡其實繼續經營。

