【全國新聞】加州居民2011年來買了150萬輛電動車 州府目標提前落實（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州政府週五發表的數據顯示,加州居民自2011年以來購買了150萬輛電動車,這比前州長布朗定下的目標提前兩年落實,而加州電動車銷售數量也佔全國電動車售量的四成。

前加州州長布朗在2012年簽署行政令,要求加州在2025年前售出150萬輛零排放車輛,但是加州在今年3月31日已經賣出超過152萬輛電動車。

行內人士表示,高油價和汽車電池性能進步,使汽車能走的里數越來越高,是推高電動車銷售的主要原因。

加州今年頭三個月賣出的所有新車中,21%是電動車,而加州去年銷量最高的兩款車都是電動車,Tesla Y和Tesla Model 3。

除了Tesla之外,加州路上也見到更多的電動車,如Mustang Mach-E、Volkswagen ID.4,和Hyundai IONIQ 5。

加州目前可以買到的電動車,從4年前的46款,翻倍增加到目前的115款。

而加州去年8月也通過新的條例,到了2035年,禁止在州內售賣全油力推動的汽車,行內人士不反對這項限制,但是也希望州府能夠根據一些關鍵因素,如電動車的價錢、和電池相關的材料是否充足,還有是否有足夠的充電站而相應作出調整。

加州以外的地方,紐約、維珍尼亞、華盛頓、俄勒岡、麻州和佛蒙特州,都制定了相同的法例,也還有其他州正在考慮中。

但是加州也還面對一些挑戰,就是提供足夠的充電站,布朗設定的另外一個目標,是在2030年前售出500萬輛電動車,但這個目標也需要多120萬個充電站,整個加州目前只有87,707 個充電站,一些人可以在家充電,但是許多住在公寓的租客,並沒有能夠在家充電的裝設。

另外一個考量是價錢,Kelley Blue Book在2022年12月的數據顯示,電動車的平均售價是61,488元,這和其他轎車和貨車綜合的49,507元相比,還有顯著的距離。

