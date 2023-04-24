【全國新聞】加州居民2011年來買了150萬輛電動車 州府目標提前落實（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州政府週五發表的數據顯示，加州居民自2011年以來購買了150萬輛電動車，這比前州長布朗定下的目標提前兩年落實，而加州電動車銷售數量也佔全國電動車售量的四成。

前加州州長布朗在2012年簽署行政令，要求加州在2025年前售出150萬輛零排放車輛，但是加州在今年3月31日已經賣出超過152萬輛電動車。

行內人士表示，高油價和汽車電池性能進步，使汽車能走的里數越來越高，是推高電動車銷售的主要原因。

加州今年頭三個月賣出的所有新車中，21%是電動車，而加州去年銷量最高的兩款車都是電動車，Tesla Y和Tesla Model 3。

除了Tesla之外，加州路上也見到更多的電動車，如Mustang Mach-E、Volkswagen ID.4，和Hyundai IONIQ 5。

加州目前可以買到的電動車，從4年前的46款，翻倍增加到目前的115款。

而加州去年8月也通過新的條例，到了2035年，禁止在州內售賣全油力推動的汽車，行內人士不反對這項限制，但是也希望州府能夠根據一些關鍵因素，如電動車的價錢、和電池相關的材料是否充足，還有是否有足夠的充電站而相應作出調整。

加州以外的地方，紐約、維珍尼亞、華盛頓、俄勒岡、麻州和佛蒙特州，都制定了相同的法例，也還有其他州正在考慮中。

但是加州也還面對一些挑戰，就是提供足夠的充電站，布朗設定的另外一個目標，是在2030年前售出500萬輛電動車，但這個目標也需要多120萬個充電站，整個加州目前只有87,707 個充電站，一些人可以在家充電，但是許多住在公寓的租客，並沒有能夠在家充電的裝設。

另外一個考量是價錢，Kelley Blue Book在2022年12月的數據顯示，電動車的平均售價是61,488元，這和其他轎車和貨車綜合的49,507元相比，還有顯著的距離。

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