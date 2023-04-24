【財經新聞】美國汽車貸款利率升至15年來新高

【KTSF 朱慧琪報導】

目前汽車貸款利率高企，對於正考慮購買新車的人，專家有甚麼意見給他們？

打算買車的人，正面對15年來最高的汽車貸款利率，根據來自Edmunds網站最新數據，新車的平均年利率（APR）由2022年3月的4厘5，升至上個月的7厘，經濟學家表示，利率上升的部份原因，是聯儲局不斷加息抑制通脹。

Moody’s Analytics首席經濟師Mark Zandi說：「許多家庭會經歷財政上的痛苦，而這些痛苦和折磨不會很快消失。」

利率上升代表每月供款增加，根據Edmunds網站，3月份，新車平均月供是730元，是有記錄以來的高位，至於二手車的情況也差不多，平均每月的供款556元，比起2020年6月多147元。

大約17%擁有新車或貨車的貸款人，目前每月花費超1千元或者更多，這個比例是四年來的三倍。

想買車的人怎麽辦？專家的意見是，第一是改善你的信用評分，以便有多些機會取得利率較低的汽車貸款，第二就是觀望多一陣，並要搞清楚自己的還債能力。

Zandi說：「留意你的債務真的很重要，清楚目前欠了多少錢，萬一失業或縮減工時，少了收入就會更難還債。」

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