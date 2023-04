【財經新聞】美國汽車貸款利率升至15年來新高

【KTSF 朱慧琪報導】

目前汽車貸款利率高企,對於正考慮購買新車的人,專家有甚麼意見給他們?

打算買車的人,正面對15年來最高的汽車貸款利率,根據來自Edmunds網站最新數據,新車的平均年利率(APR)由2022年3月的4厘5,升至上個月的7厘,經濟學家表示,利率上升的部份原因,是聯儲局不斷加息抑制通脹。

Moody’s Analytics首席經濟師Mark Zandi說:「許多家庭會經歷財政上的痛苦,而這些痛苦和折磨不會很快消失。」

利率上升代表每月供款增加,根據Edmunds網站,3月份,新車平均月供是730元,是有記錄以來的高位,至於二手車的情況也差不多,平均每月的供款556元,比起2020年6月多147元。

大約17%擁有新車或貨車的貸款人,目前每月花費超1千元或者更多,這個比例是四年來的三倍。

想買車的人怎麽辦?專家的意見是,第一是改善你的信用評分,以便有多些機會取得利率較低的汽車貸款,第二就是觀望多一陣,並要搞清楚自己的還債能力。

Zandi說:「留意你的債務真的很重要,清楚目前欠了多少錢,萬一失業或縮減工時,少了收入就會更難還債。」

