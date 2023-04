【全國新聞 】美國多次發生因錯誤而引發的槍擊案 有少女誤入車道遭槍殺

【KTSF 張擎鳳報導】

最近美國有青少年因為某些錯誤而遭到槍擊,其中一個6歲女童與父親在自家前院玩耍,卻遭到鄰居槍擊,在紐約就有一個少女就因為入錯車道而遭到槍殺。

在北卡羅來納州一對父女遭到槍擊,6歲女童受輕傷,她父親受重傷,據說事發原因是籃球意外滾入一名鄰居的庭院,然後鄰居一個男子向這對父女開槍。

受害者的媽媽Ashley Hilderbrand說:「他看著我的丈夫和女兒,說我要殺了你。」

女童的臉頰上仍有傷痕,當時她的父親試圖保護她,所以子彈穿過他的背部。

警方透露,涉案的24歲年輕人持有槍械,並且被認為是危險人物。

北卡羅來納州事件是全美第四宗因普通錯誤導致年輕人受槍擊的事件。

日前在堪薩斯城,一名16歲的非洲裔少年,在按錯門鈴後遭到槍擊。

在德州,兩名十幾歲的少女啦啦隊員在雜貨店停車場上錯車後,遭到槍擊受傷

Woodlands Elite Cheer共同所有人Lynne Shearer說:「無法想像這種事情,會讓你質疑你做日常事情是否安全。」

在紐約州北部一處農村,一名20歲的少女中槍身亡,因為她和朋友入錯車道,法庭不准疑犯保釋,少女的父親Andy Gillis就表示:「這個男人坐在他家門廊上,向毫無威脅性的汽車開槍,這讓我極為憤怒。」

