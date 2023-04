【灣區新聞】舊金山金門公園舉行420大麻日 兩萬人參加

【KTSF 傅景竑報導】

週四是4月20號,也是許多人慶祝420一個一起抽大麻的日子,估計超過兩萬人湧入舊金山金門公園參加活動。

週四下午,海灣大橋往舊金山方向的交通是車水馬龍,不只有金州勇士籃球賽、舊金山巨人棒球賽、還有一年一度的420慶祝活動。

週四有超過兩萬人擠爆金門公園的Hippie Hill參加大麻日,該活動只向21歲以上的人士開放。

參與民眾說:「我只是來欣賞音樂,也許等會兒吃點蘑菇,吃點東西放鬆一下,我非常喜歡這個大麻文化,我其實想休息一下,因為我抽了那麼多大麻,適度吸食是件好事。」

420是大麻的別名,這個稱號起源於70年代,灣區的Marin縣有一群青少年在每天4時20分會一起抽大麻,因此大麻又被稱為420。

而因為與4月20的日期數字相符,許多人就號召在每年這一天於下午4時20分一起吸食大麻。

