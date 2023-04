【KTSF】

聖荷西一名數學補習中心的負責人,因為收藏並分發和孩童有關的性侵內容,而被矽谷網絡兒童犯罪調查小組的探員逮捕。

矽谷專責調查危害兒童網上犯罪活動的探員,去年9月發現30歲的Doel Credo Noveno,在不同的社交媒體平台寄出性侵兒童的內容,調查期間也發現,他在南聖荷西的Mathnasium數學教學中心擔任那裡的中心主任,並也在那裡教數學和接觸孩童。

警方在4月11日在他聖荷西的住家執行了搜查令,並將他逮捕,有任何案件線索的民眾,可以聯絡警方。

