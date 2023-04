【KTSF】

聖荷西南部發生槍擊案,一個男人中槍死亡。

警方資料顯示,槍擊案在Blossom River Drive 1000號路段發生,警方表示,週三下午1點40分接報,在抵達現場之後發現受害人有生命危險,但在現場不治。

有認識受害者的鄰居向NBC Bay Area 的記者透露,聽到大約十下槍聲,有居民表示,受害人當時正帶狗散步。

警方指出,這是聖荷西今年的第九起兇殺案,正在調查中。

