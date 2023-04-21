【灣區新聞】針對汽車的劫案近日急增 奧克蘭警方教大家如何防範（視頻）

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東灣奧克蘭（屋崙）警方表示，匪徒針對駕駛人士的持械搶劫案，以及劫車案最近有增加的趨勢，警方呼籲市民提高警覺，避免成為賊人的目標。

奧克蘭警方指出，這些劫案在市內各處不同時段都有發生，持械賊人會用車堵路，不讓受害人的車離開，有些案件當中，賊人更會故意駕車撞向受害人的汽車，意圖令受害人停車，賊人之後會上前搶走受害人的財物，有時甚至會搶走他們的車輛。

奧克蘭警方表示，正密切監察這個趨勢，包括市民對賊人和賊人車輛的描述，警方呼籲市民保持警惕，駕駛時留意周圍環境，亦要舉報任何可疑情況。

警方呼籲市民駕駛時，任何時候都應該鎖好車門及關上車窗，特別是在高危地區，如果遇上車禍並認為人身安全受到威脅，就要立即打911報警。

若察覺被人開車跟蹤，應該開車到警察局，或光猛及多人的地方並報警。

切記不要因為而電子產品分心，要收藏好自己的財物及貴重物品，財不可以露眼。

市民如果有任何案件的資料，或是罪案受害人，應聯絡警方，電話是(510) 238-3326。

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