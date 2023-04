【灣區新聞】針對汽車的劫案近日急增 奧克蘭警方教大家如何防範（視頻）

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)警方表示,匪徒針對駕駛人士的持械搶劫案,以及劫車案最近有增加的趨勢,警方呼籲市民提高警覺,避免成為賊人的目標。

奧克蘭警方指出,這些劫案在市內各處不同時段都有發生,持械賊人會用車堵路,不讓受害人的車離開,有些案件當中,賊人更會故意駕車撞向受害人的汽車,意圖令受害人停車,賊人之後會上前搶走受害人的財物,有時甚至會搶走他們的車輛。

奧克蘭警方表示,正密切監察這個趨勢,包括市民對賊人和賊人車輛的描述,警方呼籲市民保持警惕,駕駛時留意周圍環境,亦要舉報任何可疑情況。

警方呼籲市民駕駛時,任何時候都應該鎖好車門及關上車窗,特別是在高危地區,如果遇上車禍並認為人身安全受到威脅,就要立即打911報警。

若察覺被人開車跟蹤,應該開車到警察局,或光猛及多人的地方並報警。

切記不要因為而電子產品分心,要收藏好自己的財物及貴重物品,財不可以露眼。

市民如果有任何案件的資料,或是罪案受害人,應聯絡警方,電話是(510) 238-3326。

