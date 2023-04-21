【灣區新聞】舊金山警方逮捕一疑犯 涉嫌在MUNI巴士多次滋擾亞裔人士（視頻）

【KTSF 傅景竑報】

舊金山（三藩市）警方宣布逮捕一名疑犯，他涉嫌在MUNI巴士上，多次針對亞裔人士作出歧視性言語及丟食物攻擊。

事發在一輛MUNI巴士行徑Divisadero St夾Geary Blvd路段，2月16日早上約9點半，一名男子向一名亞裔婦人使用帶有種族歧視的字眼，有目擊者試圖阻止該男子，男子便向目擊者丟雞蛋，並在下車時，再度向MUNI巴士扔雞蛋。

經過舊金山警方調查，鎖定涉案男子為44歲Joseph Benjamin，他疑似還涉及至少兩宗其他的類似案件，分別發生在2月13日及4月14日，疑犯都是在MUNI巴士上針對亞裔人士，包括司機作出歧視性言語攻擊，並吐口水或丟食物。

巡邏員警在上週4月14日於田德隆MUNI車站附近發現他，並將他逮捕，他被控兩項向運輸工人或乘客實施暴力，及兩項仇恨犯罪。

警方呼籲民眾，如果在過去有遇到類似情況，或有案件相關資訊，請撥打(415) 575-4444，與警方聯繫。

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