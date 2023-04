【灣區新聞】舊金山警方逮捕一疑犯 涉嫌在MUNI巴士多次滋擾亞裔人士（視頻）

【KTSF 傅景竑報】

舊金山(三藩市)警方宣布逮捕一名疑犯,他涉嫌在MUNI巴士上,多次針對亞裔人士作出歧視性言語及丟食物攻擊。

事發在一輛MUNI巴士行徑Divisadero St夾Geary Blvd路段,2月16日早上約9點半,一名男子向一名亞裔婦人使用帶有種族歧視的字眼,有目擊者試圖阻止該男子,男子便向目擊者丟雞蛋,並在下車時,再度向MUNI巴士扔雞蛋。

經過舊金山警方調查,鎖定涉案男子為44歲Joseph Benjamin,他疑似還涉及至少兩宗其他的類似案件,分別發生在2月13日及4月14日,疑犯都是在MUNI巴士上針對亞裔人士,包括司機作出歧視性言語攻擊,並吐口水或丟食物。

巡邏員警在上週4月14日於田德隆MUNI車站附近發現他,並將他逮捕,他被控兩項向運輸工人或乘客實施暴力,及兩項仇恨犯罪。

警方呼籲民眾,如果在過去有遇到類似情況,或有案件相關資訊,請撥打(415) 575-4444,與警方聯繫。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。