【財經新聞】Millbrae車站附近Gateway發展項目舉行開幕儀式（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

開發商「Republic Urban Properties」在中半島Millbrae車站附近Gateway項目舉行開幕儀式,這是灣區捷運截至目前為止,推動將停車場轉變成為擁有住宅、商店、餐廳與辦公空間的最大型開發項目。

Republic Urban Properties週四早上在捷運Millbrae站慶祝具有里程碑意義的Gateway開幕,Gateway位於捷運Millbrae站、加州火車、舊金山國際機場,以及101號公路的交匯處。

Gateway擁有15.7萬平方英尺的甲級辦公空間,有164間房的酒店、320套市場價公寓、80個退伍軍人首選的可負擔房屋,以及高達4.4萬平方英尺的零售空間。

Republic Urban Properties總裁兼執行合夥人Michael Van Every說:「我們要創造生活和工作融合的地方。要在這裡創造一個地標,它位於舊金山機場的對面,灣區兩條線路,加州火車以及灣區捷運,這是一個13年的旅程。」

他又指,項目不是一件容易的事,尤其是在COVID的陰影下,但他依然對項目未來看好,他認為辦公空間比例適當,零售業亦正在反彈。

Millbrae市長Ann Schneider就表示,對Millbrae市而言,Gateway代表「新的活力,新的生活和新的機遇」。

