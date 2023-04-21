【財經新聞】Millbrae車站附近Gateway發展項目舉行開幕儀式（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

開發商「Republic Urban Properties」在中半島Millbrae車站附近Gateway項目舉行開幕儀式，這是灣區捷運截至目前為止，推動將停車場轉變成為擁有住宅、商店、餐廳與辦公空間的最大型開發項目。

Republic Urban Properties週四早上在捷運Millbrae站慶祝具有里程碑意義的Gateway開幕，Gateway位於捷運Millbrae站、加州火車、舊金山國際機場，以及101號公路的交匯處。

Gateway擁有15.7萬平方英尺的甲級辦公空間，有164間房的酒店、320套市場價公寓、80個退伍軍人首選的可負擔房屋，以及高達4.4萬平方英尺的零售空間。

Republic Urban Properties總裁兼執行合夥人Michael Van Every說：「我們要創造生活和工作融合的地方。要在這裡創造一個地標，它位於舊金山機場的對面，灣區兩條線路，加州火車以及灣區捷運，這是一個13年的旅程。」

他又指，項目不是一件容易的事，尤其是在COVID的陰影下，但他依然對項目未來看好，他認為辦公空間比例適當，零售業亦正在反彈。

Millbrae市長Ann Schneider就表示，對Millbrae市而言，Gateway代表「新的活力，新的生活和新的機遇」。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。