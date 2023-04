【全國新聞】威州南部到德州遇惡劣天氣 俄克拉荷馬州至少3人死亡

【KTSF 張擎鳳報導】

週四從威斯康辛州南部到德州約有5千萬人收到惡劣天氣警報,主要的威脅是冰雹、暴雨、陣風和可能會有龍捲風,週三的惡劣天氣,在俄克拉荷馬州造成至少3人死亡,目前俄州仍有許多住戶停電。

週三在俄克拉荷馬州部份地區,閃電、冰雹和龍捲風造成嚴重的破壞。

國家氣象局指,在堪薩斯州、艾奧瓦州和俄克拉荷馬州已發布了150多個風暴警告,其中至少有15個颶風警報。

約有600人口的Cole小鎮遭到龍捲風襲擊,至少造成兩人死亡,週四多個團隊分頭出動搜尋及救援災民。

消息指,有幾個地區落大冰雹,而一架飛行中的新聞直升機要緊急降落,機組人員最後安全著陸。

俄克拉荷馬州Shawnee市受到嚴重的破壞,其中有Oklaholma Baptist大學校園內的幾棟樓宇,包括一些學生公寓單位和學校的禮拜堂。

天氣預報員正在追踪週四橫越密西西比河谷和俄亥俄河谷的危險惡劣天氣。

