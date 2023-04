【有線新聞】

美國影星艾力寶雲拍攝電影期間,道具槍開火擊斃攝影師案,當局撤銷對他過失殺人的起訴。

65歲的艾力寶雲原定下月提堂,新墨西哥州檢察官表示發現新證據,需要進一步分析和調查,決定撤銷艾力寶雲過失殺人控罪,但強調不等於免除他刑事責任,亦不排除會重新起訴。

至於同樣被控兩項過失殺人罪的25歲道具槍械主管,則不獲撤控。

艾力寶雲前年拍攝電影排練期間,他使用的道具槍射出實彈,擊斃一名女攝影師,他早前表明不會認罪。

