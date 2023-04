【KTSF】

Daly City靠近Century電影城的地方,日前發生一宗持刀劫車事件。

警方表示,歹徒首先意圖要開走一輛豐田2005年款的Prius,在無法得逞的情況下,從乘客前座進入車中,用刀指向車主的脖子,下令他開車。

車主要下車求救時,歹徒先是拉著他的衣袖,之後放手,並將車子開走。

涉案人是一名瘦小的非洲裔男子,身高大約5尺6寸,大約30歲,當時身穿米色短袖衣。

警方後來在州際280的一個出口處找回被劫的轎車。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。