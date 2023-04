【全國新聞】加州司法部長指Hyundai和Kia汽車有缺陷 成盜賊下手目標（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

基於Hyundai和Kia的汽車,近日來成為盜賊下手的主要目標,加州司法部長Rob Bonta要求國家公路交通安全管理局介入,呼籲這兩家公司回收受影響的汽車。

18個州的司法部長呼籲國家公路交通安全管理局,要求Hyundai和Kia回收2011年至2022年之間製造的800萬輛汽車,這是因為人們可以不需要車鑰匙的情況下把車子啟動。

Bonta說:「汽車公司Hyundai和Kia違反了聯邦規定,製造啟動系統有缺陷的車子,結果是他們售賣的汽車容易被偷。」

Bonta表示,部分原因可能和社交媒體網絡挑戰行為有關,有人在TikTok平台宣揚如何不需要車鑰匙,就能啟動汽車。

問題的嚴重程度全國可見,東灣柏克萊警方表示,這兩個牌子的汽車,佔被偷車輛從去年底的1至2%,上升到目前的38%,洛杉磯則是從兩年前的13%,上升到目前的20%。

Hyundai和Kia目前只為一些汽車改裝軟件,或提供方向盤鎖,而Bonta則表示,需要聯邦當局介入,要求汽車公司回收。

柏克萊警察局長Jennifer Louis說:「我們知道我們的社區需要聯邦介入,不單是車主會被汽車盜竊影響,被偷的車也可以被歹徒用來,作為其他犯罪的工具。」

Hyundai和Kia也發表聲明表示,有為車主提供免費的方向盤鎖,至今已經送出上萬個。

聯邦當局則表示,新的防盜軟件改裝從2月開始逐步為車主安裝,但是聯邦當局也指出,這個社交媒體挑戰,已經導致全國有14起有關的車禍,並有8人因此死亡。

