【灣區新聞】聯邦上訴庭駁回柏克萊市2019年通過的天然氣禁令（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

聯邦第九巡迴上訴法院日前駁回東灣柏克萊市在2019年通過的天然氣法令,法院這個裁定成為先例,會影響其他數十個城市。

柏克萊市的天然氣禁令於2020年1月生效,目的是減少溫室氣體排放,法令要求新的建築物完全使用電力設施,加州餐館協會(CRA)質疑柏克萊的法令違反聯邦的《EPCA 能源政策及保護法》。

協會指天然氣對餐飲業來說十分重要,協會對未來可能被禁止使用天然氣烹飪感到不滿,所以於2019年11月對柏克萊市提起訴訟。

下級法庭認為,柏克萊的法令只是間接影響受聯邦法律涵蓋的設備,裁定該法令可以同聯邦法律並存。

現在位於舊金山(三藩市)的聯邦第九巡迴上訴法院否定原判,三人合議庭的法官表示,聯邦法律凌駕於柏克萊的法令,法官又指,國會1975年通過的《EPCA聯邦能源政策及保護法》,目標是提高能源效率,其中包括授權聯邦官員為比如暖爐和熱水器等設備制定能效標準的條款,因此管制有關設施的能源使用,權限在於聯邦而不在於州,合議庭認為聯邦法律的立法意圖,就是要排除了州在這方面的規管權。

在訴訟中,柏克萊市就指他們法令的立場,得到了拜登政府以及以加州為首的八個州和環保組織提交的法律意見支持。

據美國天然氣協會聲稱,大約有85個地方,其中大部份在加州已經禁止直接使用天然氣,而其他民主黨領導的州,包括華盛頓、紐約和俄勒岡等州份,都有立法限制或禁止使用天然氣器具。

