民權律師John Burris週四向東灣Antioch警察局提出聯邦訴訟,指控有警務人員涉嫌透過簡訊,傳達帶有種族歧視及恐同的訊息。

Burris說:「沒有人站出來說這些舉動不恰當,我們的警察部門,不能有警員認為自己可以做任何事情,並且沒有後果,沒有問責制,沒有紀律。」

Antioch警察局也正受聯邦調查局及Contra Costa縣地撿官辦公室調查當中,該調查牽涉約45名警員,涉嫌在簡訊中使用歧視性字眼,並對於在逮捕期間毆打嫌疑人感到自豪。

Antioch市議會也在兩天前一致批准向該警局展開審查。

