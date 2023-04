【灣區新聞】前舊金山教委徐安將開辦新學校 望為華人家庭提供另一選擇（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

去年競選舊金山(三藩市)學區委員連任失利的徐安,即將開辦一所新的學校,她希望給舊金山華人家庭一個突破公立學區侷限的選擇。

徐安特地選在舊金山華埠Stockton夾Pacific路口壁畫前面接受採訪,她說這裡是她在開展罷免學區教育委員運動時,每個週末站崗的地方,也是她第一次深入接觸舊金山華人移民社區,開始了解社區對教育的需求,後來走上教育委員舞台,給她辦這個學校的啟發。

徐安說:「其實我的雙胞胎兒子17歲,從他們出生以後,我就考慮了很多很多對他們的教育的問題,很多理念觀念已經在我身體裡面沉澱了17年了,然後再加上這一年半,學到真正的學區和學校是怎麼運作的,看到是這個樣子我說太糟糕了,我一定要做的比他好,尤其是為我們華人社區,做出一個非常好的學校,我們華人對教育那麼重視,在公共學區我們佔25%學生,但是我們沒有受到尊重,反而這些年還受到歧視,甚至攻擊,所以我真的看不下去。」

徐安創辦的新學校,以她過世的父親為校名,「徐大宏美中雙文化學校」,徐大宏先生在柴油機燃燒領域有極大的貢獻,新的學校有甚麼亮點呢?

徐安說:「首先是優質的教學質量,我們是全英語授教,除了每天一節中文課,我們是雙文化學校,但我們的學校不僅教中文,真正的特色是教中國文化。」

徐大宏美中雙文化學校是K到八年級,每年級一班,每班20名學生,學費每個月1500元,有助學金,學校是在舊金山東邊的Potrero Hill。

徐安說:「我這個是全日制的學校,校址在我們舊金山東邊Potrero Hill,這個其實靠近灣景區,靠訪谷區都不遠,為什麼放在東邊,因為我們公立學區,一般西邊的學校都質量好一點,東邊的學校差一些,讓在住在東邊的家庭沒有好的選擇,我們想放在東邊給大家一個選擇。」

當了25年的企業家,徐安因為參加罷免舊金山學區教育委員一炮而紅,被舊金山市長任命為教委,但一個失言風波,不僅被要求下台,最後在競選連任中失利。

對此她表示:「我從來沒有接觸過政治,第一次走上的政治舞台,還變成了一個主角,是個意外,不知道怎麼說這些政治的語言,然後被人家抓住,其實這個對我來說是非常好的經歷,現在我選擇不再政治舞台上,現在我選擇在教育界先做一些有意義,為我們華人社區有好處的事情,我以後有可能還回到政界,之後我就更有經驗了。」

徐大宏美中雙文化學校9月5日開學。

