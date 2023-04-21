【灣區新聞】前舊金山教委徐安將開辦新學校 望為華人家庭提供另一選擇（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

去年競選舊金山（三藩市）學區委員連任失利的徐安，即將開辦一所新的學校，她希望給舊金山華人家庭一個突破公立學區侷限的選擇。

徐安特地選在舊金山華埠Stockton夾Pacific路口壁畫前面接受採訪，她說這裡是她在開展罷免學區教育委員運動時，每個週末站崗的地方，也是她第一次深入接觸舊金山華人移民社區，開始了解社區對教育的需求，後來走上教育委員舞台，給她辦這個學校的啟發。

徐安說：「其實我的雙胞胎兒子17歲，從他們出生以後，我就考慮了很多很多對他們的教育的問題，很多理念觀念已經在我身體裡面沉澱了17年了，然後再加上這一年半，學到真正的學區和學校是怎麼運作的，看到是這個樣子我說太糟糕了，我一定要做的比他好，尤其是為我們華人社區，做出一個非常好的學校，我們華人對教育那麼重視，在公共學區我們佔25%學生，但是我們沒有受到尊重，反而這些年還受到歧視，甚至攻擊，所以我真的看不下去。」

徐安創辦的新學校，以她過世的父親為校名，「徐大宏美中雙文化學校」，徐大宏先生在柴油機燃燒領域有極大的貢獻，新的學校有甚麼亮點呢？

徐安說：「首先是優質的教學質量，我們是全英語授教，除了每天一節中文課，我們是雙文化學校，但我們的學校不僅教中文，真正的特色是教中國文化。」

徐大宏美中雙文化學校是K到八年級，每年級一班，每班20名學生，學費每個月1500元，有助學金，學校是在舊金山東邊的Potrero Hill。

徐安說：「我這個是全日制的學校，校址在我們舊金山東邊Potrero Hill，這個其實靠近灣景區，靠訪谷區都不遠，為什麼放在東邊，因為我們公立學區，一般西邊的學校都質量好一點，東邊的學校差一些，讓在住在東邊的家庭沒有好的選擇，我們想放在東邊給大家一個選擇。」

當了25年的企業家，徐安因為參加罷免舊金山學區教育委員一炮而紅，被舊金山市長任命為教委，但一個失言風波，不僅被要求下台，最後在競選連任中失利。

對此她表示：「我從來沒有接觸過政治，第一次走上的政治舞台，還變成了一個主角，是個意外，不知道怎麼說這些政治的語言，然後被人家抓住，其實這個對我來說是非常好的經歷，現在我選擇不再政治舞台上，現在我選擇在教育界先做一些有意義，為我們華人社區有好處的事情，我以後有可能還回到政界，之後我就更有經驗了。」

徐大宏美中雙文化學校9月5日開學。

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