【灣區新聞】阿茲海默症協會本週六主辦華人阿滋海默症論壇

【KTSF 古琳嘉報導】

根據阿滋海默症協會今年發布的最新數據,在美國,阿茲海默症造成的死亡人數,比死於乳腺癌和前列腺癌加起來的總和人數還多,為了讓華裔社區關注阿茲海默症,本星期六將有一場中文講座,全面性的探討阿茲海默症的話題。

依據阿滋海默症協會發佈的2023年事實和數據報告,全美共有670萬阿滋海默症患者,而為阿滋海默症或其他失智症患者提供無償的照護的人士超過1100萬人,其中包括患者的家人。

這份數據也顯示,全美每三名長者中,就有一人在去世時患有阿茲海默症或其他失智症,阿茲海默症造成的死亡人數,比死於乳腺癌和前列腺癌的總和人數還多。

阿滋海默症協會全國總會董事曹知行說:「去年美國得阿茲海默症,新的患者還在持續增加,然後因為阿茲海默症而死亡的老年人,事實上現在是美國主要死亡原因的第一位,超過了女性的乳癌,還有男性的攝護腺癌、前列腺癌,這兩個加起來總共的死亡人數,因為阿茲海默症死亡的還超過這兩個。」

阿茲海默症協會主辦的第17屆華人阿滋海默症論壇,將在4月22日星期六登場,主題為勿忘我-我們的故事,以國語線上論壇的方式進行,免費開放民眾參加,但需要事先登記。

阿滋海默症協會北加州分會資深社區參與經理張珮寧說:「我們的主題為勿忘我-我們的故事,因為我們知道有非常多的華人家庭,受到阿茲海默症跟相關失智症的影響,他們面臨了很多的挑戰,很多的困難,希望大家藉著這個機會,大家齊聚在一起,一起來認識這個疾病,一起來了解怎麼來幫助我們的家庭、我們的家人、朋友。」

主辦單位希望透過論壇,讓華裔社區了解更多關於阿滋海默症的治療進展、照護準備規劃、參與研究的重要性,以及聆聽照護者的經驗分享,其中一位主講人陳蘭心談到這次要分享的內容。

美國家庭照護協會董事會成員陳蘭心說:「包括了三個部分,第一個是及早介入,第二個是及早計畫,計畫包括法律、財務、照護模式,最後還有護理的部分,像是如何保持安全,如何能夠建立平穩還有好的生活關係,以及看護者、家庭看護者、自己照顧的重要性。」

曹知行還表示,隨著阿茲海默症新藥的上市,除了看到阿茲海默症研究方面的進展,也會讓更多患者提高及早接受治療的意願。

這兩年出來的新藥,就是完全針對阿茲海默症的病徵和病理做治療,這是非常令人興奮,然後我們知道在生產線上,再以後幾年會陸陸續續有更多的新藥出現,所以在目前的話,更是大家應該開始提早對這個疾病的警惕。

論壇時間為本星期六美西時間上午10時半到中午12時半,有興趣的民眾可以掃螢幕上的QR code,或是上網登記:http://TINYURL.COM/2023CHINESEALZFORUM,也可致電張珮寧查詢,電話:(408) 372.9943。

