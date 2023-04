【全國新聞】聯邦最高法院押後對Mifepristone墮胎藥禁售案作出裁決

【KTSF 張麗月報導】

墮胎藥Mifepristone的禁售案,聯邦最高法院星期三押後作出裁決,直至本星期五,在此之前,這隻墮胎藥暫時仍然可以在市面買得到。

聯邦最高法院大法官Samuel Alito上星期發出指令,臨時阻擋下級法庭作出附設有限制條款的裁決,直至星期三午夜為止,但Alito在星期三限期之前又簽發指令,押後對這隻墮胎藥作出裁決。

Alito並沒有解釋押後裁決的原因,但相信可以給予大法官多兩天時間去研究複雜的案情。

本案最初由反墮胎陣營提出,指聯邦藥物及食品管理局(FDA)在20年前批准使用Mifepristone墮胎藥,是濫用一項容許藥物快速上市的條例,他們指這一隻藥並不安全。

德州一個保守派聯邦法官同意他們的觀點,裁定這一隻墮胎藥必須暫停出售,但同一日,華盛頓州一個聯邦法官作出截然相反的裁定,下令FDA不得改變這一隻藥的供應,令17個州都繼續買得到。

面對兩個互相抵觸的裁決,聯邦政府立即提出上訴,要求位於新奧爾良的聯邦第五巡迴上訴法庭,下令暫停執行德州法官的裁決,上訴法庭同意讓Mifepritone繼續發售,但附加一些限制,要使用者要有醫生證明才可買得到。

拜登政府與藥廠Danco於是要求最高法院介入,在整個案件訴訟期間,維持Mifepritone的正常發售。

分析指,訴訟的重點在於,德州法官是否有權凌駕FDA監管藥物、醫療儀器設備及食品的權限。

聯邦在1938年的一項法律,賦予FDA權限去決定藥物與食品是否安全,而法庭一般在涉及醫學科學的決策問題,都會將問題交回FDA處理,而本案就打破慣例。

FDA聲稱,專家根據三次的臨床試驗的結果,認為Mifepristone是安全的,而這一隻藥已經普遍應用超過20年。

