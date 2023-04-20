【全國新聞】聯邦最高法院押後對Mifepristone墮胎藥禁售案作出裁決

April 20, 2023 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

墮胎藥Mifepristone的禁售案，聯邦最高法院星期三押後作出裁決，直至本星期五，在此之前，這隻墮胎藥暫時仍然可以在市面買得到。

聯邦最高法院大法官Samuel Alito上星期發出指令，臨時阻擋下級法庭作出附設有限制條款的裁決，直至星期三午夜為止，但Alito在星期三限期之前又簽發指令，押後對這隻墮胎藥作出裁決。

Alito並沒有解釋押後裁決的原因，但相信可以給予大法官多兩天時間去研究複雜的案情。

本案最初由反墮胎陣營提出，指聯邦藥物及食品管理局（FDA）在20年前批准使用Mifepristone墮胎藥，是濫用一項容許藥物快速上市的條例，他們指這一隻藥並不安全。

德州一個保守派聯邦法官同意他們的觀點，裁定這一隻墮胎藥必須暫停出售，但同一日，華盛頓州一個聯邦法官作出截然相反的裁定，下令FDA不得改變這一隻藥的供應，令17個州都繼續買得到。

面對兩個互相抵觸的裁決，聯邦政府立即提出上訴，要求位於新奧爾良的聯邦第五巡迴上訴法庭，下令暫停執行德州法官的裁決，上訴法庭同意讓Mifepritone繼續發售，但附加一些限制，要使用者要有醫生證明才可買得到。

拜登政府與藥廠Danco於是要求最高法院介入，在整個案件訴訟期間，維持Mifepritone的正常發售。

分析指，訴訟的重點在於，德州法官是否有權凌駕FDA監管藥物、醫療儀器設備及食品的權限。

聯邦在1938年的一項法律，賦予FDA權限去決定藥物與食品是否安全，而法庭一般在涉及醫學科學的決策問題，都會將問題交回FDA處理，而本案就打破慣例。

FDA聲稱，專家根據三次的臨床試驗的結果，認為Mifepristone是安全的，而這一隻藥已經普遍應用超過20年。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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